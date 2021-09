Inauguran Open House by MCA, espacio que combina arquitectura, arte y diseño

Mauricio Cohen Arquitectos (MCA), de la mano de artistas y diseñadores mexicanos, inauguró Open House by MCA en la zona de Satélite, Estado de México. Una instalación que combina arquitectura, arte y diseño para lograr una experiencia sensorial.

Mauricio Cohen Kalb, creador de este proyecto, explicó en entrevista con La Razón que Open House es una propuesta arquitectónica para un cliente de una casa privada y la temática con la que se hizo la exposición fue la “mudanza”.

“El espacio se armó de forma que parece como si un momento en el tiempo se paró y estás viendo una mudanza en la que se bajan piezas de arte y las acomodas dentro de la casa y tienes diferentes piezas que son arte, pero también mobiliario de decoración”, resaltó Cohen Kalb.

Se incluyeron objetos de mármol, que conjugan con la casa. Fotos Cortesía: Mauricio Cohen Arquitectos

En esta instalación, que sólo tuvo cerca de ocho horas de vida, en la cual se busca innovar y comenzar una nueva organización del mismo espacio.

Contó con la participación de 16 diseñadores y artistas mexicanos emergentes, entre quienes destacan Adriana Hamui, Federico Stefanovich, Siete Studio, Xavi Lorand, Breuer Estudió, SCHTAI, Ángulo Cero, Balsa, Mob Estudio, Pannoramma, Kreye, Barón y Vicario, AdHoc, Ente, Comité de Proyectos y Colección Estudio, por mencionar algunos.

“Cada una de las piezas se eligió de manera particular para complementar el proyecto arquitectónico y hacer una propuesta nueva, la idea es tener piezas únicas y acercar este tipo de objetos de diseño mexicano con cualidades únicas a las personas, en particular a nuestros clientes”, aseguró Cohen Kalb.

Detalló que muchas de las obras de arte están hechas a mano y se colocaron en la casa de manera estratégica para que resaltara la arquitectura del lugar, pues el fin es que armonicen con el espacio.

Sofía Trujillo, Tania Mondragón y Mauricio Cohen Kalb. Fotos Cortesía: Mauricio Cohen Arquitectos

“Usamos dos conceptos: uno de piezas talladas en bloques de mármol o de piedras macizas, el cual se relaciona directamente con la casa porque está cubierta en mármol y se ve como algo monolítico; cuando la ves desde la calle, sus patios o su jardín, parece que está todo labrado de la misma piedra, igual que algunas piezas del mobiliario que elegimos para el interior”, mencionó el creador del proyecto.

El segundo concepto en el que basaron la selección de las obras de arte es la ligereza y calidez. “Hay muchas piezas que son tejidas, se ven muy livianas y muy cálidas; también hay objetos de madera que igual van de la mano con la propuesta arquitectónica, pues al interior de la vivienda tenemos detalles de madera que te hacen sentir mucho más cálido y en casa”, mencionó Cohen Kalb.

En cada uno de sus proyectos, Mauricio Cohen Arquitectos realiza un Open House; sin embargo, es diferente con respecto a cada trabajo. “Es una tradición que ya tenemos en la oficina para dar a conocer nuestro trabajo y tener esta plataforma en la que nos unimos con diferentes diseñadores y artistas”, dijo Cohen Kalb.

Para el fundador del estudio de arquitectura estos eventos de Open House buscan crear espacios alejados de la cotidianidad e involucren todos los sentidos, “que puedan también dar un sentido de paz y tranquilidad sin perder una propuesta y sin dejar de ser originales. Con este tipo de encuentros nos acercamos más a todos los diseñadores mexicanos, ya que existe mucho talento acá”, compartió Cohen Kalb.

Finalmente comentó que cuando las personas viven en espacios que en todos los sentidos sean atractivos, “hacen su vida mejor, muchas veces las personas no notan el diseño, pero lo experimentan diariamente. Si es un buen diseño les facilita su vida y hace todo mucho más ameno, muchas veces en un lugar te sientes en paz y puedes no darte cuenta por qué es, pero seguramente es el diseño. Si un espacio está mal diseñado vas a tener una sensación de incomodidad y no te vas a sentir como en casa”, concluyó.