Las razas más populares de los mexicanos y los mejores gadgets para cuidar de tu lomito

Una encuesta realizada por la compañía de seguridad para el hogar Ring (www.ring.com) arrojó que los perros (72%) son el animal predilecto como mascotas, seguido de los gatos (20%) y pájaros (5%). Y aunque el perro es el mejor amigo del hombre, también es el animal doméstico que necesita de mayor atención, metiendo en aprietos a los dueños a la hora de tener que salir. El 26% de los mexicanos pasan más de 8 horas fuera de casa por trabajo. Y aunque algunos optan por contratar a un paseador o llevarlos a la guardería, la mayoría (75%) los deja solos en casa.

Para evitar desastres o que los perritos pasen el tiempo llorando hasta el regreso de sus dueños, algunos hogares suelen mantenerlos tranquilos dejándoles la tele prendida; música relajante; dándoles una prenda con su aroma. La tecnología facilita muchas tareas, te dejamos 3 opciones que sin duda les ayudarán a hacer más digerible el tiempo que pasas fuera, si eres parte del 75%:

Ring cuida a los que más quieres. Foto: Cortesía

● Cámaras inteligentes. En una encuesta reciente de Ring, se descubrió que las personas que aún no adquieren un dispositivo wifi ( 46%), lo harían por dos motivos: cuidar la seguridad de su hogar y monitorear a sus mascotas cuando no están en casa, por trabajo o por viajes. Así que, ya sea que tu perrito también sea parte del 39% que sufrió ansiedad por separación post pandemia o solo evitar que el control remoto se vuelva un masticable, las cámaras te permitirán tenerle vigilado. La Stick Up Cam o Indoor Cam serán aliados para ver y comunicarte con tu mascota desde tu teléfono o tableta por la aplicación de Ring cuando estés fuera de casa. O desde tu dispositivo Alexa, si simplemente te encuentras en otra habitación, donde recibirás notificaciones de cualquier ladrido o movimiento que se registre en tu hogar. Estos dispositivos te envían alertas cada vez que detectan movimiento y puedes ver a tu lomito e incluso hablarle desde el celular.

● Lanzador de pelotas. Ayuda a tu pequeño a desgastar su energía con este lanzador de pelotas ideal para usar en interiores o exteriores. Podrás ajustar la distancia dependiendo del área y evitar accidentes.

● Dispensador de premios. Dejar premios escondidos por la casa, ayudará a tu perro a mantenerse entretenido. Este tipo de gadgets tendrán la misma función sin el problema de encontrar lo que tu perro no, en mal estado y para hacer más dinámico el ejercicio.

¿Quieres saber más de los mexicanos y sus perritos? El estudio descubrió cuáles son las razas favoritas que más habitan en las casas de los mexicanos. El perro mestizo es la raza más popular en la casa de los mexicanos. Seguido por el famoso chihuahua y schnauzer.

Las 10 razas de perro más populares en México

1. Mestizos

2. Chihuahua

3. Schnauzer

4. Pitbull

5. Labrador

6. Pug

7. Pastor Aleman

8. Siberiano

9. Yorkshire

10. Golden

Doberman, Bull Terrier, Rottweiler a menudo prejuzgados, aparecen entre los 20 primeros, siendo el bulldog francés el último del conteo que los mexicanos optan por tener en casa. ¿Hay más? Existe una fuerte tendencia en el hogar mexicano, el 38% de los encuestados adoptó a su perro, mientras que el 25% lo rescató de alguna situación vulnerable, siendo esto una gran mayoría contra los que pagaron por tener un perro de raza.

Consiente a tu pequeño y usa la tecnología para cuidarlo y mantenerlo divertido.