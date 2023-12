A 2 meses de 'Otis', senadores acusan falta de recursos para reactivar economía de Acapulco.

A 2 meses del impacto del huracán 'Otis' en Acapulco, senadores y activistas reclamaron que el puerto sigue sin poder reactivar la economía ante la falta de recursos por parte de la Federación.

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, insistió en que es necesario que las dependencias responsables envíen los fondos que requiere Acapulco para la reconstrucción y para apoyar a los hoteleros y restauranteros.

Consultado sobre el tema, explicó que si bien se registra la visita de algunos turistas, es nada comparado con lo que reciben normalmente para la temporada de fin de año y comentó que esto se reflejó en este fin de semana en que se celebró la Nochebuena y la Navidad.

“No está llegando el turismo, se requiere por parte del Gobierno federal un apoyo a la hotelería, a los restaurantes, para que reactiven la economía, vía Banobras, vía Fonatur, se requiere un apoyo adicional”, expuso.

El senador por Guerrero refirió que el Gobierno federal no ha querido entender que se requiere su intervención especial para Acapulco, porque no es suficiente con que la población le “eche ganas”, cuando es la Federación la que tiene que “ponerse las pilas”.

“La gente de Acapulco le echa ganas, pero no solamente se reactiva la economía con ganas, porque la gente tiene ganas de salir adelante, pero el Gobierno federal tiene que ponerse las pilas, el secretario de Hacienda, la secretaria de Economía, el secretario de Turismo, se requieren recursos a fondo perdido. No pueden solos, ayudemos a Acapulco, pónganse las pilas, no engañen a la gente de que estamos bien y reactivados económicamente”, manifestó.

Recordó que también en el Senado se instaló una comisión especial de seguimiento, pero observó que todos los trabajos se dejaron para enero, cuando, dijo, la emergencia en Acapulco sigue vigente.

Al respecto, el activista Ramiro Solorio, quien fue parte de la organización de la caravana que se realizó a la Ciudad de México para demandar apoyos para el puerto, sostuvo en sus redes sociales que la realidad de Acapulco es que no han llegado los recursos.

“Se cumplen dos meses de la tragedia, sin embargo, no hay recursos para la reconstrucción, sí está llegando el turismo solidario, pero tenemos más de 100 drenajes colapsados en la ciudad, no hay ninguna planta tratadora en servicio, no hay recursos para la reconstrucción de escuelas y hospitales”, manifestó.

JVR