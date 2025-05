Morena pide privilegiar voto libre por juzgadores

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, afirmó que en la elección del próximo 1 de junio se tiene que privilegiar el voto libre.

“Que cada quien vote como desee, y eso es lo que debe ser el origen de este ejercicio democrático. Nosotros estamos en la idea de que es una elección para la ciudadanía, la primera elección en la historia de integrantes del Poder Judicial, y van a ver que todo va a salir bien”, subrayó.

Asimismo, descartó un posible boicot por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y enfatizó que, pese a los intentos por “manchar o descarrilar” la elección, éstos no han tenido impacto, e hizo un llamado a mantener la calma y acudir con confianza a las urnas.

Estimó que el ejercicio tendrá una participación importante: “Yo creo que va a llegar entre el 15 y 20 por ciento más o menos por ahí. Veo ánimo en la gente de participar”.

13 a 20 por ciento de participación prevé el INE

Por su parte el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en San Lázaro, Ricardo Monreal, descartó cualquier riesgo de que la CNTE quiera “tronar” la elección del domingo.

El coordinador de la bancada de Morena reiteró que no existe preocupación ante posibles intentos de boicot durante la jornada electoral.

“No veo riesgo de que la CNTE vaya, como usted dice, a tronar la elección. No, no lo creo. Los maestros están en su lucha, la respetamos, pero no veo ingredientes mayores a tronar la elección del Poder Judicial. Va a ser respetuosos de la elección. Eso es lo que yo estoy seguro harán los miembros de la coordinadora. Creemos que la gente va a salir a votar”, dijo.

Cuestionado sobre las expectativas de participación ciudadana. reconoció que se trata de una elección inédita, sin precedentes ni referentes comparables, por lo que evitó hacer cálculos sobre el número de votantes, pues refirió: “No me gusta ser aventurado”.

Negó que el Gobierno federal utilice a la CNTE como pretexto en caso de una baja participación o complicaciones.