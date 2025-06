Iglesia subraya abstencionismo

Dicen que todo depende del cristal con que se mira y fue la Iglesia católica la que ayer planteó que se reflexione sobre el abstencionismo del 87 por ciento que se tuvo durante la elección judicial, tras advertir que la reforma judicial y su aplicación fueron apresuradas y provocaron desaliento. “La decisión del 87% de los mexicanos electores de no participar en las votaciones del 1 de junio refleja tal vez este desaliento; es un mensaje que en un ejercicio democrático no se puede pasar por alto y que los actores políticos tendrán que ponderar con madurez, inclusión y visión política, para corregir lo que sea necesario”, refirió la Conferencia del Episcopado en un pronunciamiento que no puede pasarse por alto pues delinea el sentir de un sector que ha sido crítico de la reforma judicial, y no tanto por su necesidad y pertinencia, sino por la vía en que se acometió.

