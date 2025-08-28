Estados no cumplen

Nos recomiendan revisar con lupa el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2025 del Inegi, cuyos resultados confirman que los gobiernos estatales no hacen lo que les corresponde en el combate a la delincuencia. Sólo dos entidades, Ciudad de México y Tabasco, rebasan el estándar mínimo recomendado por la ONU, de 1.8 efectivos por cada mil habitantes. La media nacional es de 1.0, lo que habla del mínimo esfuerzo del segundo nivel de Gobierno por fortalecer a sus corporaciones. Otro dato que refuerza esta idea es que, desde 2020, los elementos de la Guardia Nacional han aumentado año con año, mientras que en las policías estatales se observa un sube y baja, con un estancamiento en 2023. Para los analistas, la situación es clara: muchos gobernadores, al notar el crecimiento de la GN, han optado por no invertir en sus policías y dejarle toda la carga a la Federación. Ah, pero se ponen el sombrero, cuando se trata de presumir los logros.