Respuesta en BC

Nos piden no pasar por alto que, en Baja California, las autoridades ofrecieron una respuesta contundente ante la golpiza que sufrió el pasado martes el periodista Jorge Heras. Ese mismo día fueron ubicados y detenidos los agresores, entre ellos un elemento de la Policía Municipal de Mexicali. El hecho de que la fiscal estatal, Elena Andrade Ramírez, encabezara la conferencia de prensa de ayer, en la que se aportaron detalles de la rápida investigación y del operativo para capturar a los responsables, habla, nos dicen, de la importancia que se le dio al caso. Claro, falta saber el móvil de la agresión, o si hubo alguien que le encargó al oficial y al otro implicado golpear y amenazar al comunicador, pero seguro pronto se conocerá. El día de los hechos, la gobernadora Marina del Pilar Ávila condenó el ataque en contra de Heras, el que calificó como “cobarde”, y prometió que no habría impunidad. Y en cuestión de horas, cumplió. Ahí el dato.

