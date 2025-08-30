Afilan tijera en San Lázaro

Nos cuentan que, Cristal Pelayo Rodríguez, directora de la Unidad de Asuntos Internacionales y Relaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados, ya empezó a recoger sus objetos personales de su oficina. Y es que, ahora que la Presidencia de la Mesa Directiva quedará en manos del PAN, se prevé la desaparición del área que encabeza Cristal, la cual suplantaba funciones de las comisiones legislativas relacionadas con la política exterior. En febrero de este año, la funcionaria formó parte de una comitiva que fue recibida por el papa Francisco, integrada también por los diputados del PRI, Marcela Guerra, y de Morena, Maribel Solache González y Pedro Haces. En muchas ocasiones, Pelayo Rodríguez llevaba la voz cantante en eventos internacionales de la Cámara de Diputados, al grado de que era ella y no algún diputado, quien hacía la presentación y pronunciaba el discurso central. Los días de esa oficina, nos aseguran, están contados. ¿Será?

