Calma chicha en Pantelhó

Desde Los Altos de Chiapas nos comentan que se vive una calma chicha en el municipio de Pantelhó, en donde el domingo se realizarán elecciones extraordinarias para elegir a los nuevos integrantes del Ayuntamiento. En este pequeño municipio mayoritariamente indígena, azotado durante años por la pobreza, la violencia política y la delincuencia organizada, no hay autoridades regulares desde el 2021. En los comicios de ese año resultó triunfador el candidato del PRD, Raquel Trujillo Morales, impulsado, según testimonios de la época, por el grupo delictivo dominante, conocido como Los Herrera. El perredista fue acusado de homicidio y terminó desaforado y consignado, por lo que el Congreso nombró un Concejo Municipal. El año pasado hubo dos intentos por realizar elecciones, pero ambos fracasaron, por diversos hechos de violencia. Lo deseable es que el domingo por fin se den las condiciones para que la gente pueda votar por sus autoridades. Ya se verá.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Golpe certero en Guerrero