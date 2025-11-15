“Una campañita en las redes no nos quiebra”

De gira por el sureste, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que las campañas de ataques en su contra no la debilitan, por el contrario, la fortalecen. “Cuando a uno lo critican más, es cuando más fuerte se pone”, dijo ante productores y autoridades estatales durante el lanzamiento del Plan Campeche.

Afirmó que sus opositores “creen que una campañita en redes nos va a romper”, pero aclaró que su gobierno nació de la lucha social y no de intereses económicos: “Nosotros gobernamos con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.

El Dato: El Plan Campeche prevé aumentar la producción estatal a 100 mil toneladas de arroz, así como incrementar 27 mil toneladas de carne y 55 millones de litros de leche.

En Champotón, el secretario de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, quien acompañó a la mandataria federal, explicó que el Plan Campeche busca elevar la producción estatal a 100 mil toneladas de arroz, 27 mil toneladas de carne y 55 millones de litros de leche, beneficiando directamente a 7 mil 881 pequeños y medianos productores. También se estima la generación de 9 mil 500 empleos directos e indirectos.

En arroz, los productores recibirán apoyo anual del programa Producción para el Bienestar, así como fertilizante gratuito, semillas certificadas y acompañamiento técnico especializado. Además, la Conagua rehabilitará los distritos de temporal tecnificados Río Verde-Campeche y Etzná-Yohaltún, y se entregarán seis módulos de maquinaria con tractores, cosechadoras y drones.

Previo a este evento, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio el banderazo inicial del acuaférico en Campeche y subrayó que el objetivo central es asegurar el acceso al agua potable para la población local; estuvieron presentes, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román; la coordinadora general de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya y el subdirector general de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de Conagua, Felipe Zataráin Mendoza.

9 mil 500 empleos prevé generar el Plan Campeche

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo descartó que este fin de semana vaya a visitar al expresidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que el ex mandatario cumplió años este 13 de noviembre. Lo anterior debido a que este fin de semana programó su gira de trabajo por Campeche y Tabasco.

“No, ya dijeron ahí los comentócratas: ‘es que en realidad va para allá porque quiere reunirse con el presidente López Obrador’. No, no vamos a ir a Palenque, si fuéramos a Palenque pues respetamos la decisión del presidente López Obrador de mantenerse fuera de la vida pública”, dijo en Palacio Nacional, previo a su visita.

Sheinbaum visitó los trabajos de modernización y ampliación de la carretera federal Villahermosa–Escárcega, proyecto que contempla 300 kilómetros y una inversión superior a mil millones de pesos en 2025.

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), en Tabasco se trabaja en 106 km, con un avance reportado hasta agosto del 40 por ciento. La obra busca reducir hasta en 40 minutos el recorrido, mejorar la seguridad vial con cuatro carriles y acotamientos más amplios, además de construir puentes vehiculares y peatonales. Aseguran que el proyecto beneficiará a más de 370 mil usuarios y fortalecerá el turismo hacia Palenque, Chiapas y Campeche.

La presidenta también dio seguimiento al programa de apoyo a productores de cacao, que forma parte de la estrategia de Alimentación para el Bienestar. Este plan incluye la compra directa de cacao a pequeños productores a precios justos, la comercialización del Chocolate Bienestar en más de 25 mil Tiendas del Bienestar y la construcción de una planta procesadora en Tabasco prevista para 2026.