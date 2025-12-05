Alcanzado por el destino

Y nos cuentan que a quien ya lo alcanzó una sanción fue al director de la Junta de Caminos del Estado de México, Mario Ariel Juárez Rodríguez, quien hace unos días protagonizó un escándalo junto al diputado federal petista Wblester Santiago Pineda, que incluyó destrozos, insultos y violencia contra el personal de seguridad en una plaza comercial de Metepec y en el que se han señalado presuntas situaciones etílicas de por medio. Ayer, dijeron en el Edomex, Mario Ariel llegó a su oficina a presentar su renuncia, luego de que fue citado por la Fiscalía mexiquense para responder por los daños, que, se ha informado, fueron valuados en más de 300 mil pesos. A lo que hay que agregar los señalamientos sobre contratos que en el pasado le dio al hoy diputado Santiago Pineda. Nos piden no perder de vista qué pasará con este último que si bien aún enfrenta cuestionamientos, no se conoce que le hayan aplicado alguna sanción.

