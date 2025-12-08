Fox y las narcolanchas

Y fue el expresidente Vicente Fox, el que se sumó a cuestionar los recientes ataques de la administración del presidente Donald Trump a presuntas narcolanchas. El exmandatario panista se expresó en contra de los “actos criminales”, dijo, en contra de seres humanos. “Entiendo que, salvo en países totalitarios, todos los demás nos sometemos a las leyes. No conozco ningún país democrático que tenga el derecho de matar a mansalva a quien transporta droga”. Además, mencionó que el hecho de “que las drogas lleguen, existan y se consuman en Estados Unidos es una cosa. Quienes mueren o se suicidan por su consumo son responsables por sí mismos”. Según Fox Quesada, la lucha contra las drogas no puede justificar la “violación masiva del derecho más básico: el derecho a la vida”. El expresidente, antes muy próximo a los gobiernos de Estados Unidos —en su momento le tocó convivir con Bush hijo— ahora tuvo una opinión distinta.