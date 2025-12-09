Javier Duarte... ¿más lejos de la libertad?

Vaya que la mala racha no suelta al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien, después de haber perdido, hace unos días, la oportunidad de salir de manera anticipada de la cárcel —ya que pesaron más los señalamientos en su contra por implicaciones en desvíos millonarios y hasta desaparición forzada que su buena conducta en el penal—, ahora, a meses de cumplir su sentencia, enfrenta una nueva acusación por parte de la Fiscalía General de la República, hoy encabezada por Ernestina Godoy, que, invariablemente, lo podría dejar otro rato tras las rejas, nos comentan. Y es que no es cosa menor: se trata de una denuncia formal por el presunto desvío de recursos federales que estaban destinados a programas de salud durante su administración. Y es, nos dicen también, la primera acusación desde la FGR por cargos de corrupción en su gobierno que, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, dejaron un quebranto al erario de nada más 62 mil millones de pesos.

