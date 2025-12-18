Facultad de regalar notarías

Y los que pusieron el grito en el cielo fueron los notarios del país en solidaridad con los de Zacatecas. Y no podría ser de otra manera, nos aseguran, porque resulta que el Congreso de la entidad acaba de aprobar una reforma para que sea el gobernador el que haga “designaciones directas” de nuevos notarios y no sólo eso, sino que pueda dar patentes a personas que ni siquiera conozcan la función notarial a las que luego del nombramiento incluso les puede conceder ¡20 meses! para que se preparen. El Consejo consultivo del Colegio de Notarios de Zacatecas y el Colegio Nacional del Notariado Mexicano ya saltaron para inconformarse ante la “jurídicamente inadmisible y alarmante” reforma. Y han solicitado al gobernador David Monreal que aplique su derecho de veto. Es sabido que en el país la entrega de notarías se usa como botín político y además la forma en que la iniciativa se aprobó, sin que nadie subiera a defenderla —sólo levantando la mano— ha acrecentado el sospechosismo. Pendientes.

