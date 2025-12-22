Arropo a los policías

De destacar, nos comentan, el Desfile de la Policía que se realizó ayer en la Ciudad de México y estuvo encabezado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el secretario de Seguridad, Pablo Vázquez. Es sabido que en los últimos años ha ido mejorando el vínculo entre la autoridad y los ciudadanos en la capital. La revalorización de las tareas que realizan bien los cuerpos policiacos, como parte de un conjunto de estrategias, ha producido mejores resultados en seguridad. Ayer, por ejemplo, se destacó que la incidencia delictiva se ha reducido 58 por ciento desde 2019 y 13 por ciento respecto al último año, además de que se han disminuido 46 por ciento los homicidios dolosos frente a 2019. Vázquez Camacho, nos comentan, agradeció a “las mujeres y hombres que han transformado su vocación en una forma de vida y que, conscientes del sacrificio que representa la profesión, portan con orgullo el uniforme de la policía de la Ciudad de México”. Les reconoció el servicio que brindan “con nobleza y lealtad diariamente a la sociedad”.

