La gasolina no sube

Y fueron las secretarías de Energía, a cargo de Luz Elena González, y de Hacienda, que encabeza Édgar Amador, las que ayer informaron que el precio de la gasolina con octanaje menor a 91 se mantendrá en un precio por debajo de los 24 pesos por litro. Esto significa que la actualización del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por inflación, aplicable a dicho combustible a partir del próximo 1 de enero no se traducirá en incremento alguno. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, pues a que se encuentra vigente la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina, un pacto que ambas dependencias lograron en acuerdo con los empresarios gasolineros. También en su momento se sumaron a la estrategia la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional de Energía, el Servicio de Administración Tributaria, la Procuraduría Federal del Consumidor y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Sector Hidrocarburos y Petróleos Mexicanos. Ahí el dato.

