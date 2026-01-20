‘Vinieron a platicar’: Sheinbaum sobre reunión con Luisa María Alcalde y Andy López Beltrán

Ellos fueron quienes le solicitaron el encuentro

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la reunión que sostuvo este lunes con la dirigente nacional y el secretario de Morena únicamente fue para conversar y pedirle su opinión respecto a acciones que se realizan dentro del partido.

Ayer, Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional a Luisa María Alcalde Luján y Andrés Manuel López Beltrán.

Consultada sobre el motivo durante su conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que ellos fueron quienes le solicitaron el encuentro.

Claudia Sheinbaum Pardo negó que durante la reunión no conversaron sobre la reforma electoral o algún otro asunto del tipo.

“Sí, los invité, vinieron a platicar. No los había visto hace tiempo. Me buscaron, eso es todo… No, ellos quisieron informarme qué están haciendo, cómo lo están haciendo. Entonces, digamos, obviamente yo soy presidenta de todas las mexicanas, pero pues los recibo para escuchar lo que están haciendo, tomaron mi opinión”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo este martes en Palacio Nacional.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR