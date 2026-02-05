Sheinbaum: ‘México no se doblega, no se arrodilla y no se vende’

Al encabezar el 109 Aniversario de la Constitución de 1917 y en el marco de la tensión sostenida con Estados Unidos desde hace un año, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ratificó su llamado a la defensa de la soberanía nacional, asegurando que el país no se arrodillará ni se venderá.

“México no entregará nunca sus recursos naturales, por ello con entereza y fiel a nuestra historia decimos con fuerza: México no se doblega, no se arrodilla y no se vende”, exclamó desde el Teatro de la República en el estado de Querétaro.

A su ingreso al recinto, la mandataria fue recibida con dos minutos 33 segundos de aplausos que acompañaron su paso hacia el podio, junto a parte del Gabinete Federal, los representantes del Poder Judicial y del Poder Legislativo, así como las y los gobernadores de las entidades federativas.

Hacia el final de su mensaje, aseguró que el movimiento político de la Cuarta Transformación ha recuperado la esencia de la Carta Magna, en la cual se han quedado inscritos los alcances de cada una de las “transformaciones” por las que el país ha pasado.

“Hoy, 5 de febrero, en el Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917, afirmamos que la Cuarta Transformación ha recuperado en mucho su esencia. México es el resultado de sus transformaciones y cada transformación dejó su huella en una constitución, no como letra muerta, sino como expresión viva de la lucha popular”, dijo.

Así, remarcó que defender a la patria, cuidar la soberanía y hacer que la justicia social “por la que tantas y tantos entregaron su vida”, es una responsabilidad.

“Aunque algunos quisieran lo contrario, México no se explica sin su pueblo noble, valiente y trabajador. Tampoco se explica sin su lucha constante por soberanía e independencia, ni sin su solidaridad hacia otros pueblos, sin su amor por la justicia y por la verdadera democracia, la que representa al pueblo pueblo de México. Por ello, es pertinente recordar la historia y con ello afirmar que México no regresará al régimen de privilegios y de corrupción. México tampoco regresará a ser colonia ni electorado de nadie”, remarcó.

En el repaso histórico que comentó, Sheinbaum Pardo hizo énfasis en que México nació la lucha de la población que se atrevió a desafiar al poder, mas no a obedecerlo.

“México nació de la lucha del pueblo, de mujeres y hombres visionarios, de verdaderos héroes y heroínas que se atrevieron a desafiar al poder, a la injusticia y al destino impuesto. La historia de México no es la historia de la obediencia, es la historia de la dignidad. Es la historia de un pueblo que ha luchado siempre por la soberanía, por la libertad, por la democracia, por la justicia social y por su dignidad. Desde el inicio, la patria fue una causa popular. No fue un acuerdo entre élites ni una concesión graciosa del poder. Fue una insurgencia”, destacó.

También se extendió en una crítica a 36 años de gobiernos con políticas neoliberales, a loa que acusó de aprobar reformas antipopulares, “entreguistas”, como las legislaciones para la venta de empresas públicas, bancos, tierras ejidales, minas, se otorgaron concesiones en materia de petróleo, electricidad, telecomunicaciones, se privatizaron los ferrocarriles, los puertos, los aeropuertos y hasta las cárceles.

“Se redujo el salario mínimo, como no sucedía desde el porfiriato, y con fraudes electorales se instauró como gobierno una democracia simulada, operada y controlada por políticos y tecnócratas afines y dependientes de los grandes poderes económicos. Por eso llegó una nueva transformación. Una transformación que nace de los sentimientos del pueblo y de la memoria colectiva, que no busca privilegios, sino acabar con ellos”, sostuvo.

Agradeció a las y los integrantes del Poder Legislativo por aprobar 22 reformas constitucionales y 50 a leyes secundarias, de entre las que destacó el aval a la elección judicial que llevó a que ministros, jueces y ministros fueran electos directamente por el voto de la población

También la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional; la que llevó al reconocimiento de los pueblos indígenas como sujeto de derechos; también la extinción de órganos autónomos.

La mandataria hizo énfasis en las reformas a los artículos 19 y 40 de la Constitución, que expresan el rechazo directo a la injerencia extranjera y violación al territorio nacional.

En este marco, aseguró que en las próximas semanas se avalará la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas, de manera gradual.

