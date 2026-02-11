Dejan sola a senadora en el salón

La que ya brincó a defenderse y, de paso, responsabilizar a otras senadoras de que a ella se le esté cargando todo el escándalo, fue la integrante de la bancada Verde Juanita Guerra, quien hace unos días apareció en la polémica estética instalada en el Senado de la República cuando ésta fue descubierta. La legisladora, llorando, reprochó que legisladoras de Morena, cuyos nombres no quiso repetir, fueron las que la invitaron y, al final, se hicieron las desconcertadas y no se solidarizaron con ella. “Me ha dado mucha tristeza que en lugar de tener solidaridad, ni siquiera hayan dicho quiénes fuimos invitadas y por quién fui invitada…” Y recordó que ese día sólo se separó unos minutos de sus labores para acudir al sitio a requerir un servicio que, remarcó, pagó con sus recursos. “Si tanto es el tema y si solamente me distraje 20 minutos, que me sea descontado un día”, agregó Guerra. Por cierto que hasta anoche seguían sin aparecer las morenistas que la invitaron, por lo que crece entre los pasillos del Senado la sospecha de que le pusieron un cuatro. Pendientes.