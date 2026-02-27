La reaparición del año

Mucho ha llamado la atención en Sonora la repentina reaparición de la exatleta y exfuncionaria Ana Gabriela Guevara, a quien esta semana se le ha visto muy activa en el entorno público, dando entrevistas y participando en encuentros con liderazgos del Partido Verde Ecologista, lo que ha detonado una serie de especulaciones y críticas por la posibilidad de que la también exdirectora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) pretenda reactivar su carrera política precisamente cuando ese estado iniciará el proceso para renovar su Gobierno. Aunque no hay nada oficial, los que dicen que pensar mal ayuda a acertar comentan que es demasiada casualidad que vuelva a posicionarse en la conversación política cuando hay elecciones en puerta. Nos recuerdan que, si finalmente Guevara alza la mano para ser candidata, tendrá que afrontar que con su resurgimiento también se refresquen todos los cuestionamientos en su contra cuando estuvo al frente de la Conade. Ya veremos.

