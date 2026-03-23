› Coparmex contra el Plan B

Y hablando del Plan B, los que ya anticiparon su posicionamiento en contra del mismo son los agremiados de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. Y es que resulta que ayer por la tarde y un día antes de que tome cauce el proceso legislativo de la reforma electoral, el organismo empresarial que encabeza Juan José Sierra, apareció con un posicionamiento en el que de plano afirma que “la mejor reforma electoral es que no haya reforma electoral en este momento”. La agrupación da cuenta que además decidió emprender el envío de cartas, a través de los centros empresariales que tiene en el país, a las y los legisladores que representan a cada entidad federativa o en algunos casos estableció comunicación personal para hacerles saber que “México atraviesa un momento crítico que exige certeza, no cambios en las reglas del juego democrático”. Y, del mismo modo, que alterar el marco institucional en este contexto genera efectos negativos inmediatos. Afirman que ajustes de este calado no pueden ser impuestos. Ya se verá si otros organismos empresariales establecen si avalan o no la reforma y sobre todo, en qué tono. Uf.