Guanajuato, referente en la elaboración de molcajetes

En el corazón de la región turística Centro-Sureste de Guanajuato, el Pueblo Mágico de Comonfort resguarda una tradición que ha trascendido generaciones: la elaboración artesanal del molcajete, uno de los utensilios más emblemáticos de la cocina mexicana. Más que un objeto utilitario, el molcajete es un símbolo cultural que vincula la gastronomía contemporánea con profundas raíces prehispánicas.

En Comonfort, la elaboración del molcajete es una vocación productiva que ha sostenido a familias enteras durante décadas. Las piezas se distinguen por su robustez y acabado artesanal. A diferencia de los productos industrializados, cada una presenta ligeras variaciones que evidencian su manufactura manual, lo que la convierte en un objeto único. Esta autenticidad ha sido cada vez más valorada por restaurantes, chefs y cocineras tradicionales, quienes lo integran no sólo como herramienta de cocina, sino también como elemento de presentación en la mesa.

2021 año en que los molcajetes obtuvieron denominación de origen

En un contexto donde la gastronomía mexicana —reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad— continúa consolidándose a nivel internacional, utensilios como el molcajete adquieren un protagonismo especial al representar técnicas ancestrales que permanecen vigentes. Así, Comonfort se posiciona como un eslabón fundamental en la cadena de valor artesanal y gastronómica de Guanajuato.

Visitar este Pueblo Mágico implica recorrer talleres, conversar con las y los artesanos y comprender el proceso detrás de cada pieza. Es también la oportunidad de adquirir un molcajete.