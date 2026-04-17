PT y Verde abrazan a Citlalli

Y hablando del retorno de Citlalli Hernández a los espacios directivos de Morena, todo parece indicar que no es un simple movimiento para ponerle más energía a las baterías del partido guinda con miras al proceso electoral de 2027; más bien, señalan, podría ser una pieza clave para que se disipen de una vez por todas las tensiones y las diferencias que ya todos hemos visto en los últimos meses entre el partido gobernante y sus aliados —PVEM y PT—. La idea no es nada descabellada, porque resulta que las fuerzas coaligadas ya externaron su beneplácito, lo que refuerza la tesis de la relevancia de la exsecretaria de las Mujeres para el bloque. La líder del Verde, Karen Castrejón, fue la primera en aplaudir el nombramiento. “Conocemos a Citlalli y estamos seguros de que nuestra alianza se fortalecerá con su llegada”. Lo mismo opinaron los legisladores pevemistas Carlos Puente y Manuel Velasco. Y desde el PT, la dirigencia nacional reconoció en un comunicado la “capacidad operativa y convicción democrática” de Citlalli. Hasta parece la nueva dirigente de Morena, nos comentan. Uf.