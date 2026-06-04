Otra desvisada

Y en otro capítulo de la serie Me arrebataron la visa, llamó la atención que en medio de tanta efervescencia por el retiro de visados estadounidenses a personajes de la vida pública del país, la presidenta estatal de Morena en Chihuahua, Brighite Granados, ofreció una explicación de por qué ella ya no es bienvenida en Estados Unidos. “Al llegar al puerto de entrada, se me indicó que pasaría por una segunda revisión. Y ya en las oficinas, se me informó que mi visa sería cancelada debido a una infracción de tránsito ocurrida hace aproximadamente 10 años en Nuevo México”. ¿En serio nada más por eso? Nos dicen que el argumento de Brighite tiene doble alineación cósmica, primero, porque surgió después de que su colega, la dirigente del PAN en ese estado, Daniela Álvarez, la quemó ante la sociedad por ser impedida para cruzar al otro lado por el documento retirado. Y, segundo, se supo el dato el mismo día del reporte de Los Angeles Times sobre el retiro de visas a gobernadores mexicanos. Los que siempre andan pensando mal comentan que es complicado no ver en esta justificación —de que por cualquier cosa te quitan la visa— una manera de bajar la temperatura sobre otros casos que implican a personajes también afiliados al partido guinda. Uf.