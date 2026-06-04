Se activan ante mancha de aceite

Varias instituciones del Gobierno federal se activaron para tratar de identificar el origen de una mancha aceitosa que fue detectada el pasado 2 de junio en aguas de la bahía de Manzanillo. Particularmente Petróleos Mexicanos, se ha informado, ha dado cuenta de que realiza inspecciones en su terminal marítima de Manzanillo para contribuir en esas tareas. “Como parte de las acciones, personas de Resguardo Marítimo Federal, de la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, de la Secretaría de Marina y de Pemex, realizaron recorridos de verificación en muelles, ductos playeros y demás instalaciones de la terminal marítima. Las revisiones efectuadas los días 2 y 3 de junio reportaron que las instalaciones operan en condiciones normales, y sin evidencia de afectaciones o incidentes asociados al evento”, informó ayer la empresa petrolera. Se tiene previsto que hoy se realice una nueva inspección de ductos por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ASIPONA y Protección Civil. Así la situación