FGR confirma: El Jando era el piloto del CDS

Imagen distribuida recientemente por el FBI de El Mayo al bajar del avión que lo trasladó desde Culiacán al aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, el 25 de julio de 2024.

La identificación de Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias El Jando, como el piloto que trasladó a Ismael El Mayo Zambada García y Joaquín Guzmán López a Estados Unidos, ocurrió 16 meses después de su captura, plazo que fue cuestionado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien solicitó a la Fiscalía General de la República explique cómo verificó la identidad del piloto y por qué no estableció antes su participación en el vuelo del 25 de julio de 2024.

“Que la fiscalía aclare”, respondió la mandataria, al ser consultada sobre el procesamiento del detenido, quien proporcionó otro nombre cuando fuerzas federales lo aprehendieron el 8 de febrero de 2025 en la localidad de Jesús María, Culiacán. El operativo de la detención de Núñez Ojeda ocurrió siete meses después del traslado de Zambada García a Nuevo México y dejó un militar muerto, además de cinco elementos lesionados.

Fue hasta junio de este año, durante una revisión de las carpetas vinculadas con el caso, cuando peritos de la FGR encontraron coincidencias de voz y huellas dactilares entre Núñez Ojeda y la persona que condujo la aeronave donde secuestraron a Ismael Zambada. Los expedientes también permitieron establecer que utilizaba la identidad de Alejandro Ojeda Ávila para evadir a las autoridades.

Durante su comparecencia ante el Ministerio Público federal, el sospechoso volvió a identificarse con datos distintos. Dictámenes periciales posteriores fijaron su nombre verdadero y lo ubicaron como integrante de alto nivel de Los Menores, célula armada del Cártel de Sinaloa (CDS). Sin embargo, él negó cualquier relación con la organización en un interrogatorio realizado antes de su extradición.

Tras el enfrentamiento que precedió a su captura, un juez lo vinculó a proceso por varios delitos, entre ellos portación de armas de uso exclusivo del Ejército. La FGR lo catalogó como un “riesgo para la seguridad nacional”, valoración que formó parte del análisis previo a su entrega a autoridades estadounidenses en agosto del año pasado.

Respecto al traslado existe una diferencia entre la información de la FGR y la versión expuesta desde la Presidencia. La institución señaló que México envió a Núñez Ojeda “junto con otras 25 personas” consideradas de alta peligrosidad, lo que implica un grupo de 26. En contraste, el informe referido durante la conferencia matutina lo presentó como parte de un paquete de 25 detenidos. Ninguna de las instancias aclaró esa discrepancia.

Sheinbaum Pardo respaldó la legalidad de la operación y sostuvo que el Consejo de Seguridad Nacional aprobó las entregas con fundamento en la Ley de Seguridad Nacional. Explicó que el Gabinete de Seguridad participó en las reuniones y revisó cada expediente con base en su nivel de riesgo, aunque precisó que ella no intervino personalmente en esas sesiones.

La Presidenta sostuvo que la FGR deberá ampliar la información sobre la identificación tardía: “Ellos hicieron una investigación muy exhaustiva de cada una de las personas que debía enviarse, y cada uno de ellos cuenta con el análisis de riesgo”, afirmó al defender el procedimiento seguido para remitir a los acusados a las autoridades estadounidenses.

Pese a la entrega de Núñez Ojeda, las pesquisas mexicanas continúan abiertas. La institución conserva grabaciones, peritajes, entrevistas y otros elementos incorporados a las carpetas, además de que puede solicitar nuevas diligencias mediante los mecanismos de asistencia jurídica con el país vecino. El expediente busca precisar el papel de Núñez Ojeda en el vuelo que terminó con la detención de Zambada García y Guzmán López en el territorio estadounidense.