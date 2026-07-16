Más destapes en Chihuahua

Y ha levantado también algo de polvo, nos dicen, el destape del activista Julián LeBarón, quien ayer anunció su intención de buscar la candidatura a la gubernatura de Chihuahua, bajo las siglas del nuevo partido Somos México, también ligado a la famosa Marea Rosa y al experredista Guadalupe Acosta Naranjo. Nos señalan que ésta es la primera gran apuesta de esa organización que hace apenas un par de días estrenó un asiento en el consejo general del INE. Y aunque nos dicen que aún es muy temprano para ver a LeBarón como una pieza fuerte en el juego electoral para ese estado, nos advierten que Julián, quien es parte de una familia de origen estadounidense con varios intereses en esa entidad —entre ellas las concesiones de agua que han estado en el centro de la polémica reciente— podría incluso ser un abanderado de otras fuerzas de la oposición, como el PRI o el PAN, ya que el partido rosa que hoy abraza ya ha expresado que su propuesta no es necesariamente proponer, sino más bien tratar de aliarse a los partidos opositores más grandes para ver si logra ampliar su presencia y los recursos que de ella emanen. Uf.