Acelera PAN nominaciones 

Y es el PAN el que está acelerando sus destapes de coordinadores estatales y en algunos casos hasta municipales —en su caso llamados coordinadores de la defensa de la patria, la familia y la libertad—, figura que, se sabe, es una réplica, aunque con otro nombre, de las designaciones que ha estado haciendo Morena de quienes en el momento legal adecuado se habrán de convertir en candidatos. En el caso de los albiazules fueron designados Francisco Pelayo Covarrubias para Baja California Sur; Marco Bonilla Mendoza para Chihuahua y Miriam Martínez Sánchez para Tlaxcala. El adversario de Morena del primero será Manuel Alejandro Cota; el del segundo, Cruz Pérez Cuéllar y del tercero, Ana Lilia Rivera. Nos dicen que los panistas están apurando también sus designaciones en entidades donde creen que darán la batalla al guinda. De ahí que, por ejemplo, también fueran ya nombrados los coordinadores de alcaldías donde actualmente gobiernan y en municipios de Guanajuato.