Golpe importante  

Relevante, nos comentan, la captura que llevaron a cabo ayer autoridades federales de Eliceo “N”, integrante de una célula criminal relacionada con el grupo delictivo Los Rusos que operaba en el puerto de Acapulco. El detalle de la detención lo reveló el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó que ésta se logró “como resultado de trabajos de inteligencia e investigación entre la SSPC, la Marina, la Policía Estatal y la Fiscalía del Estado de Guerrero. El sujeto detenido, apodado El Junior, está relacionado con extorsiones a comerciantes del Mercado Central de Acapulco, homicidios y ataques contra transportistas. Además, refirió el funcionario federal, “sería el séptimo detenido relacionado con la célula que atacó a nuestros compañeros en octubre de 2025 mientras los agentes federales realizaban operativos para detener extorsionadores”. Dio cuenta de que un presunto sicario murió durante las acciones operativas y que en éstas se aseguraron dos armas de fuego, cartuchos, 300 dosis de droga y una camioneta. También agradeció a la gobernadora Evelyn Salgado por su apoyo para fortalecer las acciones de coordinación en seguridad. Ahí el dato.