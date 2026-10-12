La CNTE, a las marchas de trabajadores del IMSS

Y hablando de profes nos piden no perder de vista que quienes anunciaron que se sumarán a las protestas que han llevado a cabo los días recientes empleados del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social, son los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y es que resulta que integrantes de la Sección 9 de la CNTE, con sede en la Ciudad de México, se aparecieron el sábado en uno de los mítines que han llevado a cabo los primeros y les dijeron que se van a solidarizar con ellos. Y que esto será durante la protesta nacional que realizarán el próximo jueves 15 de octubre. “Nosotros estamos en la lucha por el derecho de la educación, pero también el derecho a la salud es necesario que lo reivindiquemos”, les dijo el profesor Pedro Hernández. Les indicó también, megáfono en mano, que otro tema que los une es el reclamo de una pensión justa que hacen unos en hospitales y clínicas y otros en escuelas. Habrá que irse preparando para el jueves, porque las movilizaciones podrían pegar fuerte, nos comentan.