Megamarcha de Grecia Quiroz

Y es la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, la que sigue ampliando los rangos de su agenda con iniciativas de alcance nacional. La cabeza visible del llamado Movimiento del Sombrero, y a quienes muchos ven como posible aspirante de oposición en Michoacán, ha convocado a una marcha para el próximo 1 de noviembre —cuando se cumple un año del asesinato de su esposo, Carlos Manzo—. “México atraviesa una realidad en la que miles de familias han sido alcanzadas por la violencia, la desaparición, la extorsión, el desplazamiento, el homicidio y la impunidad”, ha referido. Así que la Marcha por la Justicia y la Paz, que será “simultánea y pacífica —ha especificado— debe convertirse en la voz de quienes han sufrido y durante años no han sido escuchados: madres buscadoras, familias de personas desaparecidas, transportistas y camioneros amenazados o asesinados, comerciantes y empresarios víctimas de extorsión, productores del campo, jóvenes, mujeres, niñas, niños, periodistas, servidores públicos, policías comunidades indígenas y rurales y pueblo en general”. De esa dimensión la convocatoria. Pendientes.