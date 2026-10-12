Otra bateada al PT 

Con la novedad de que Alberto Anaya, dirigente del PT, tampoco está teniendo capacidad para convencer a sus aliados de que tomen en cuenta a su partido en temas legislativos. Es sabido que nada bien le fue en los asuntos de reparto de coordinaciones en la 4T de cara a las elecciones del año entrante en 17 estados. Y ahora resulta que en la llamada Cámara alta, las comisiones mandaron a volar su propuesta para prohibir celulares en las aulas y prefirieron mejor plantear una reforma que considere asuntos de ciudadanía digital, algoritmos e Inteligencia Artificial. Nos comentan que en el Senado se prepara este lunes el dictamen que entierra la iniciativa del líder petista. Antes, la Secretaría de Educación Pública anunció la aplicación de restricciones nacionales sobre el uso de dispositivos a partir del 3 de noviembre, lo que implica que se optó por acometer el problema por la vía del Ejecutivo más que del Legislativo. Y en medio de estas decisiones el único que parece haber quedado definitivamente sin señal es el llamado profe Anaya. Zas.