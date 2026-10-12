PAN prepara terreno para 2027 con 6 coordinadores

El Partido Acción Nacional (PAN) nombró a seis coordinadores de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad en Baja California Sur, Chihuahua, Tlaxcala y tres alcaldías de la Ciudad de México, como parte de una estrategia para ampliar su presencia territorial. Su dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, les encargó fortalecer la organización local y establecer contacto directo con la ciudadanía.

Francisco Pelayo Covarrubias recibió la coordinación en Baja California Sur; Marco Bonilla Mendoza, en Chihuahua, y Miriam Martínez Sánchez, en Tlaxcala. Los tres tendrán la responsabilidad de impulsar las actividades partidistas y promover las causas del blanquiazul.

Las designaciones para la capital recayeron en Carlos Orvañanos, por Cuajimalpa; Alessandra Rojo de la Vega, por Cuauhtémoc, y Luis Mendoza Acevedo, por Benito Juárez. Romero destacó la trayectoria de estos servidores públicos durante los encuentros que encabezó en la Ciudad de México.

Según la dirigencia panista, los nuevos responsables deberán recorrer sus comunidades, escuchar las preocupaciones de las familias, dialogar con distintos sectores sociales y consolidar la presencia local del partido. Estas tareas forman parte de una etapa de organización que busca estrechar vínculos con la población.

Durante los encuentros en la Ciudad de México, el dirigente sostuvo que las personas dan sentido a los principios de Acción Nacional. “Nuestras causas son las que nos mueven, pero esas las llevan a cabo las personas”, afirmó. En Chihuahua, Romero destacó la experiencia de Marco Bonilla Mendoza en el servicio público y manifestó su confianza en él para asumir la nueva responsabilidad estatal.

En esta última entidad, el dirigente nacional insistió en que las prioridades del blanquiazul deben trascender las contiendas electorales y concentrarse en mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. “Para Acción Nacional no hay nada, nada que sea más importante, más allá de elecciones, más allá de colores, más allá de discursos, que el que tú puedas vivir la vida que realmente te mereces. Ésa es nuestra causa”, expresó.

Para Romero Herrera, la defensa de la patria implica contar con instituciones sólidas y comunidades seguras, mientras que el respaldo a las familias exige mejores condiciones de bienestar. En materia de libertades, planteó la importancia de proteger la democracia, la pluralidad y el derecho a la expresión.

Con esta nueva estructura, el PAN pretende ampliar su trabajo de organización en distintas regiones del país. La dirigencia anunció que continuará con la entrega de nombramientos en otras entidades y demarcaciones, aunque no precisó fechas ni próximos territorios.

Romero también pidió a los coordinadores mantener cercanía con la población y traducir sus responsabilidades en resultados concretos. “¡A tocar puertas! ¡A tocar puertas! ¡A no descansar! ¡A no desfallecer! Porque la causa es que tú vivas bien”, concluyó.