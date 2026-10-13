Crisis juvenil: en Iztapalapa suben 21% las víctimas por suicidios

Los casos de suicidio e intento de atentar contra su integridad física en jóvenes de entre 12 y 29 años aumentaron 21.88 por ciento en Iztapalapa durante 2025, de acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La información que entregó el órgano autónomo a La Razón vía transparencia muestra que, durante el último año, las víctimas fueron al alza hasta los 78 casos anuales, luego de que en 2024 apenas se registraron 64 de estos incidentes.

Durante 2026 la situación persiste, ya que de enero a julio del presente periodo, la demarcación que gobierna Aleida Alavez Ruiz acumuló otros 33 casos de esta naturaleza, los cuales arrojan un acumulado de 175 de estos episodios si se suman con los reportes de 2025 y 2024.

El dato: La Ciudad de México tiene 28 centros y dos espacios de escucha y cuidado para la atención de la salud emocional, así como al consumo de sustancias psicoactivas.

La problemática en la alcaldía morenista también destaca por ser la que ha tenido más víctimas en toda la ciudad entre enero de 2024 y julio de 2026.

El segundo puesto lo ocupa Gustavo A Madero, con 90 casos; seguido de Álvaro Obregón, con 59 incidentes; después está Tláhuac, con 58 reportes; luego sigue Tlalpan, con 57 antecedentes, y finalmente se encuentra Coyoacán, con 49 episodios.

La abogada y especialista en tópicos legales relacionados con el suicidio, Wendy Dávila, dijo a La Razón que este fenómeno en Iztapalapa tiene que ver con el entorno social y el abandono de las políticas sociales en la zona.

3 Mil personas han sido atendidas por el 55-7809-5579

“Viviendo en un tipo de territorio como Iztapalapa, lamentablemente estas historias de decadencia económica, de factores de escasez, agravan la situación, porque además hay una invisibilización de los casos; puedo decir que siete de cada 10 carpetas de investigación por suicidio quedan archivadas. Luego, en Iztapalapa casi no hay clínicas, no hay psicólogos y se supone que habían abierto una clínica y un hospital permanente de salud y todas están cerradas.

“Ahora, si una persona de escasez económica quiere acceder a salud mental, una consulta de un psicólogo te cuesta 500 pesos, la más barata, pues, desgraciadamente, no vas a poder costear esa atención psicológica”, explicó la experta.

En un panorama más amplio, incluso si se llegaran a comparar las cantidades de víctimas de suicidio de Gustavo A. Madero e Iztapalapa, las cifras de este último territorio (175 incidentes) son superiores a las de Gustavo A. Madero (90 casos) con 94.44 por ciento de diferencia.

200 Especialistas en salud mental visitan escuelas públicas

“Es una suma de todo, de hartazgo, de que nada puede mejorar y que no quieres saber nada del mundo. Tuve yo una situación de acoso por parte de mi mamá, que luego pasó a lo mismo con mis tíos y hermanos. Que me quisieron echar de la casa a los 13. La fácil es acabar con tu vida, porque es más fácil eso a que me violen o me secuestren, pero no puedes culpar a nadie por pensar así”, explicó Alondra, una de las decenas de víctimas de suicidio que, en algún momento de su vida, radicó en Iztapalapa.

“No sólo es el Gobierno el que falla, es que quién me iba a apoyar con 13 años, no teníamos dinero, ni papá, mi mamá se drogaba y lo mismo a la fecha. Es cuestión social, no hay albergues ni centros gratuitos para ir y refugiarse. En terapia te dicen que la vida tiene soluciones y no es cierto. Pasé ya por la idea de morirme, pero de esa vez y no se me pasa, me quedó que hay que tragar mierda si se quiere estar con vida”, cuestionó Alondra.

Sobre la problemática de suicidio en la alcaldía Iztapalapa, el director de Gobierno de Iztapalapa, Mucio Israel Hernández Guerrero, enfatizó que la falta de facultades que tienen las alcaldías para atender estas problemáticas sí es un factor para que las cifras de suicidio en Iztapalapa se hayan elevado.

“Lo tenemos plenamente identificado y hemos hecho campañas. Hemos estado en coordinación con el sector salud para ver qué podemos hacer. En realidad, no tenemos mucha capacidad para atenderlo de manera integral, es complicado”, explicó Hernández Guerrero.

“Es muy duro, el fenómeno no es sencillo. Estamos con campañas de prevención, de atención, de canalización, sobre todo enfocado a los jóvenes, en las escuelas de educación media y media superior. Estas cifras que traemos son muy altas, por densidad poblacional y lo que quieras, pero sí es muy alto.

“Y además requiere de una atención integral, pero si no tienes los instrumentos es complicado que atiendas a una persona, con seguimiento, atención psicológica. Se complejiza el asunto”, explicó el funcionario de Iztapalapa.

Con base en el artículo 8 de la Ley de Salud de la Ciudad de México, las alcaldías sí tienen algunas facultades para atender cuestiones ligadas a la salud psicológica de sus poblaciones, aunque éstas dependen del marco jurídico que se establezca desde otras instancias.

Por este motivo, la mayor parte de las actividades que se realizan desde cada demarcación son coadyuvantes, es decir, existe una colaboración entre cada administración y autoridades de la Ciudad de México para realizar ferias de salud, detección primaria o campañas de difusión.

Aunque hay dependencias e instituciones que atienden la salud emocional, mental y la adicción, la normativa vigente enfrenta complicaciones al momento de articular estrategias que realmente reduzcan los índices de suicidio en la población juvenil de zonas como Iztapalapa, el sitio donde más se ha agudizado esta problemática durante los últimos años.