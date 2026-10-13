Defiende la integración de América del Norte

El exembajador de EU en México, Ken Salazar, ayer, en un videomensaje.

Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México, llamó a construir una alianza más sólida entre los tres países de América del Norte, con mayor producción industrial, capacitación laboral y una frontera moderna que permita generar empleos, fortalecer la competitividad económica y reducir la migración.

Su pronunciamiento ocurre en medio de las tensiones comerciales que mantienen en incertidumbre el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Washington rechazó alargar su permanencia durante la revisión de julio pasado y, aunque el acuerdo continúa vigente, la administración de Donald Trump exige cambios en las condiciones de intercambio, particularmente en el sector automotriz, mientras persisten los aranceles.

En un videomensaje, recordó el crecimiento de la relación bilateral durante su gestión: “Cuando fui embajador, México llegó a ser el socio comercial número uno de EU. No fue sólo por un tratado, fue porque nuestras familias, trabajadores y nuestras fábricas ya están unidos”.

Las cadenas de producción automotriz constituyen uno de los ejemplos de esa integración. Relató sus visitas a plantas mexicanas donde se fabrican camionetas para el mercado estadounidense, como las que circulan en su estado natal de Colorado, y señaló que “una pieza puede cruzar la frontera siete u ocho veces”.

Con una población conjunta de 500 millones de habitantes entre México, Estados Unidos y Canadá, el exfuncionario consideró necesario aprovechar la capacidad industrial y comercial de la región para fortalecer su posición frente a otros mercados.

“Yo quiero ver una nueva, más fuerte alianza de América del Norte, donde trabajemos juntos para hacer la región más competitiva y próspera de todo el mundo”, manifestó Salazar.