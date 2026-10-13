Designan a Lydia Antonio como embajadora en Perú

La Presidenta Claudia Sheinbaum designó a Lydia Antonio de la Garza como embajadora de México ante Perú, a poco más de dos meses del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, tras una crisis que mantuvo interrumpidos los vínculos oficiales desde noviembre de 2025. El nombramiento llegó este lunes al Senado de la República para su ratificación.

Esta decisión representa un nuevo paso en la normalización de las relaciones bilaterales, después de que el gobierno peruano rompió los lazos diplomáticos el 3 de noviembre de 2025, en respuesta al asilo que México concedió a Betssy Chávez, exprimera ministra de Pedro Castillo, quien enfrenta un proceso judicial por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022.

Perú acusó a México de intervenir en sus asuntos internos después de que la representación diplomática en Lima otorgó protección a Chávez. La ruptura obligó al cierre de la embajada mexicana y Brasil asumió la custodia de sus instalaciones, así como la protección de la exfuncionaria mientras permaneció en territorio peruano.

El acercamiento comenzó tras la llegada de Keiko Fujimori a la Presidencia, el 28 de julio. El 7 de agosto, ambas cancillerías anunciaron formalmente el restablecimiento de relaciones. Como parte del acuerdo, el gobierno peruano concedió un salvoconducto a Chávez para viajar a México.

La nueva representante diplomática pertenece al Servicio Exterior Mexicano y actualmente ocupa el cargo de directora ejecutiva “B” del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, organismo adscrito a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Con más de 25 años de trayectoria en el servicio público, ha desempeñado diversas responsabilidades en la Cancillería y la Secretaría de Economía. En esta última dependencia supervisó la operación de acuerdos comerciales con más de 50 países y encabezó negociaciones para la entrada en vigor del T-MEC.

Antonio de la Garza es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y cuenta con una maestría en Estudios Diplomáticos por el Instituto Matías Romero.