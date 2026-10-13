En noviembre, aviso de fenómenos naturales

El sistema de alerta sonora ante fenómenos naturales estará listo en noviembre, estimó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Va a estar lista en noviembre… Todavía falta un poco para poderla utilizar, y esperemos que en noviembre ya esté totalmente lista”, dijo.

Destacó que en 2026 disminuyeron los daños por las intensas precipitaciones y otros fenómenos con las obras de desazolve, contenciones en ríos y demás puntos en Acapulco, Guerrero, uno de los más perjudicados en los últimos años.

“Aquí… Fíjense, todo el trabajo que se hizo de desazolve de los ríos en Acapulco ayudó muchísimo en esta ocasión. Es la apertura de canales, el desazolve de ríos, los bordos; fue muy importante para evitar las inundaciones”, destacó.

El pasado 1 de octubre fue presentado el Sistema Nacional Interinstitucional de Monitoreo Metoceánico y Alerta Temprana de Eventos Extremos, Apixqui, como un proyecto que ya opera y el cual ha realizado 30 veces más observaciones en tiempo real utilizadas para el monitoreo meteorológico y oceánico, lo que permitirá advertir con mayor anticipación a los gobiernos estatales y a la población sobre los fenómenos naturales.

El Tip: El sistema utiliza Cell Broadcast, que permite enviar alertas a teléfonos ubicados en una zona determinada.

Este proyecto fue desarrollado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), junto con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Secretaría de Marina (Semar), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE).

La secretaria de Ciencias, Rosaura Ruiz, precisó entonces que la información que Apixqui arroje no sólo servirá al país, sino que también se enviará al extranjero.

Semanas atrás, la mandataria federal comentó que el alertamiento funcionará de una manera similar a la que se implementa para advertir a la población en caso de sismo; sin embargo, se mantienen los trabajos para que precise el tipo de fenómeno.