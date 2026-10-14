Se acumulan solicitudes de asilo en México

La CNDH identificó 4 estancias provisionales del INM con resultados insuficientes, aunque reportó mejoras en infraestructura, mantenimiento y adecuación de espacios.

En los últimos cinco años, más de medio millón de personas migrantes solicitaron refugio en México, de acuerdo con un diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Además, advirtió que persiste el “atrapamiento” de personas migrantes que permanecen involuntariamente en las fronteras sur y norte, mientras esperan la resolución de sus trámites o poder ingresar a Estados Unidos.

Entre 2021 y 2025, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y el Instituto Nacional de Migración (INM) recibieron 546 mil 920 solicitudes de migrantes para recibir asilo y protección al país, siendo el último año el que recibió la menor cantidad de peticiones, en correspondencia con la caída del flujo de personas en tránsito.

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En 2021 hubo 133 mil 92 solicitudes; en 2022, 120 mil 607; en 2023, 141 mil 807; en 2024, 80 mil 830 y para 2025 la cifra cayó a 70 mil 584, detalló la CNDH en su Diagnóstico 2025 sobre las condiciones de las estancias y estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración.

A diferencia de los cuatro años anteriores, en donde los solicitantes provenían principalmente de Haití y Honduras, en 2025 el país de origen con más migrantes que pidieron refugio a México fue Cuba, seguido por Venezuela, Haití, Honduras, Colombia, Guatemala y El Salvador.

La comisión advirtió que los cambios a la política migratoria ordenados por Donald Trump, como el cierre del CBP One, y la solicitud para que México concediera la condición de refugiados y permitiera que los migrantes se quedaran en el territorio nacional, trajeron una presión a la Comar, a la cual vio “rebasada”.

La CNDH expuso que los extranjeros irregulares aún se enfrentan a quedarse varados en México por un amplio periodo, principalmente en el norte y sur.