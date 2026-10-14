Trudy apunta a categoría 4 en el Pacífico

Ilustración que muestra la previsión de la trayectoria de Simón y Trudy.

La tormenta tropical Trudy amenaza con convertirse en un huracán categoría 4 y aproximarse durante el fin de semana a las costas del suroeste y centro-occidente de México, mientras Simón mantiene bajo alerta a Nayarit y Sinaloa por lluvias intensas y oleaje elevado, en medio de una temporada que ya rompió récords históricos de actividad ciclónica en el Pacífico.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos prevé que Trudy alcance vientos de 215 kilómetros por hora el viernes 16 de octubre. Este martes su centro estaba a 790 kilómetros al sur-sureste de Acapulco, Guerrero, y avanzaba al noroeste a 13 kilómetros por hora.

Aunque los modelos prevén una rápida intensificación, persiste la incertidumbre sobre la trayectoria después del jueves. El organismo advirtió que “es demasiado pronto para determinar la ubicación exacta o la magnitud de estos impactos”, pero aumenta el riesgo de vientos, lluvias y marejada ciclónica en el litoral mexicano.

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Por su parte, Simón amenaza con lluvias muy fuertes en Nayarit y Sinaloa, además de precipitaciones fuertes en Jalisco, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), que alertó por inundaciones, deslaves y oleaje elevado.

La temporada de huracanes del Pacífico oriental y central rompió el récord histórico de energía ciclónica acumulada (ACE), al alcanzar ayer 326.3 unidades y superar las 318 de 2018. Este indicador mide la intensidad y duración de los fenómenos meteorológicos en cada región.

También cayó el récord de días-huracán, al alcanzar 68.5 frente al máximo anterior de 68.25. Phil Klotzbach, investigador de la Universidad Estatal de Colorado, detalló que este indicador suma el tiempo que cada ciclón mantiene fuerza de huracán, por lo que varios fenómenos activos simultáneamente -como sucedió las últimas cuatro semanas- contribuyen por separado al registro histórico.

El especialista explicó que ayer se logró otro empate histórico en días consecutivos con al menos un huracán activo en el Pacífico. A diferencia del cálculo anterior, esta medición cuenta cada fecha una sola vez, aunque coincidan varios sistemas. Trudy podría ampliar el récord si alcanza la intensidad prevista durante el viernes.