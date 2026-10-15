A ver si no le retiran la “nacionalidad”

Y fue el senador Alejandro Murat, quien antes fue gobernador de Oaxaca, el que ayer tropezó al citar —o bueno, al tratar de hacerlo— al oaxaqueño más universal: Benito Juárez. El traspié del legislador se dio cuando hablaba en tribuna de política exterior. Nos dicen que todo ocurrió muy rápido, pero fue bastante notorio: resulta que el legislador, muy impostado y hasta mostrando —o bueno, intentando mostrar— algunas habilidades en oratoria, soltó, mientras apuntaba con el dedo índice hacia el muro principal del salón de plenos: “como dice aquí en este recinto: Entre los individuos como entre las naciones…”. Ah, pero ahí vino el lapsus: “…la defensa de…”, recitó. Y pues nadie recordó que en la más célebre frase del benemérito de las Américas apareciera eso de “la defensa de”. Nos cuentan que entonces el propio Murat se dio cuenta del gazapo y de plano se puso al lado del atril y dio la espalda para poder leer la frase que antes había señalado. Tuvo que repetir la cita para que le saliera correctamente. Así el oso del legislador morenista. Uf.