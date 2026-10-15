Defiende el canciller en comparecencia: “No se negocia la soberanía”

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez, afirmó ante el pleno del Senado de la República que “la soberanía y el interés nacional no se negocian, no se limitan, no se subordinan a nadie”, y defendió la protección consular de los mexicanos en el extranjero, la cooperación con Estados Unidos y la necesidad de garantizar recursos para los servicios diplomáticos.

Durante su comparecencia ante el pleno del Senado, de casi cuatro horas de duración, como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno, el canciller sostuvo que la relación con Washington se rige por cuatro principios: respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua, y cooperación sin subordinación.

“Dialogamos con base en principios, no en coyunturas”, afirmó, al defender una diplomacia que, dijo, mantiene la colaboración bilateral sin renunciar al interés nacional. Ante un escenario internacional que describió como marcado por presiones e incertidumbre, sostuvo que México mantendrá sus principios constitucionales como guía de actuación.

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“De la presión, serenidad. Ante la provocación, principios. Ante la incertidumbre, resultados. Ése es el método de la diplomacia mexicana”, expresó.

El canciller señaló que los encuentros migratorios irregulares en la frontera norte de México se redujeron 97 por ciento respecto de su máximo registrado en 2023. En materia de protección consular, reportó que durante 2026 la SRE realizó nueve mil 632 visitas a centros de detención migratoria, un promedio de 36 al día. También envió 16 notas diplomáticas al Departamento de Estado de Estados Unidos y presentó 20 denuncias ante fiscalías por casos de mexicanos lesionados o fallecidos bajo custodia o durante operativos migratorios.

“Cada caso tiene nombre y apellido. Cada familia merece una respuesta. Esta Cancillería las buscará todas, una por una. Donde haya una persona mexicana, ahí estará México”, sostuvo.

El canciller defendió los resultados de la cooperación bilateral: indicó que los decomisos mensuales de fentanilo en la frontera sur estadounidense disminuyeron 67 por ciento, que los encuentros irregulares en la frontera norte se redujeron 97 por ciento respecto de su máximo de 2023 y que México ha retirado de circulación más de 35 mil armas de fuego, en su mayoría provenientes de Estados Unidos.

“La cooperación internacional en seguridad es una herramienta importante y tiene una sola puerta de entrada: la que marca la ley, a través de la Cancillería”, dijo.

Agregó que las embajadas mexicanas facilitaron inversiones por más de mil 500 millones de dólares, las ventanillas de salud atendieron a 1.5 millones de personas y el sorteo México con M de Migrante recaudó 115 millones de pesos. También destacó la entrega gratuita de 45 mil 326 tarjetas Finabien para el envío de remesas.

En su oportunidad, el panista Marko Cortés cuestionó la estrategia mexicana frente a la revisión del T-MEC y pidió explicar cómo separará México las tensiones en seguridad y justicia de la agenda económica bilateral.

Frente a cuestionamientos del PAN, Velasco sostuvo que la revisión del T-MEC debe mantenerse en los canales institucionales encabezados por la Secretaría de Economía y separarse de los asuntos políticos y de seguridad.