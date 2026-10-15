El Verde… ¿solo en CDMX?

Nos cuentan que el fantasma de la fragmentación de la 4T volvió a rondar la realidad política en la Ciudad de México, donde el dirigente local del Partido Verde Ecologista, Jesús Sesma, refrescó la idea de que su fuerza compita sin Morena en la capital. El líder del partido del tucán aseguró que con el guinda no existe diálogo y que, ante ese panorama, los suyos se preparan para ir solos. Eso sí, dicen que en la misma conversación, Jesús no dejó de remarcar que le gustaría competir por la Jefatura de Gobierno en 2030. Nos hacen ver que puede que este mensaje lleve dos destinatarios: Morena, para que abra la interlocución, y con los propios verdes, para que sepan que su dirigente en CDMX tiene la mano levantada. Falta ver, comentan, si la anunciada preparación para competir por cuenta propia se convierte en una decisión o si el amago consigue, primero, una llamada de los aliados. Por ahora, Sesma ya puso sobre la mesa tanto la queja como su aspiración. ¿Cómo ve?