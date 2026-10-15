Informe de otro planeta

El que, nos cuentan, quiso romper esquemas de comunicación política y llevar su estilo a otra galaxia fue el diputado morenista del Congreso de Puebla, Roberto Zataráin Leal. En un video de más de siete minutos —que por supuesto acaparó vistas en la red—, el legislador recurrió a figuras de apariencia extraterrestre, efectos de ciencia ficción y toda una escenificación para presentar su informe de actividades. Nos dicen que la crítica para Zataráin Leal, en este caso, no es por encontrar formas lúdicas para rendir cuentas, eso quizá se agradece, la cuestión es que tanta producción y cuento galáctico pueden evidenciar más views que los resultados que debería informar. Porque entre tantos recursos intergalácticos, comentan, falta ver cuántos recuerdan sus resultados y cuántos se quedaron con los extraterrestres. Ojalá que quienes votaron por él encuentren la respuesta sin necesidad de establecer contacto con otra civilización. Que alguien avise a Houston.