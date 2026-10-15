Entre quienes conocen bien los significados de ciertas expresiones en la política, nos plantean que no hay que irse con la finta con la declaración de “no tengo interés en una candidatura”, planteada ayer por Citlalli Hernández a reporteros en el Congreso de la Ciudad de México, que le preguntaron si se anotará en Morena por la Cuauhtémoc. Y es que, si bien la integrante de la dirigencia guinda ha hecho saber que en lo que en estos momentos está enfocada es en ayudar a su partido desde la Comisión de Elecciones, también reconoció que no está ajena de la discusión en la que se ha estado planteando que ella podría generar un consenso para ser quien busque la postulación por la alcaldía considerada joya de la corona de la CDMX —y, por cierto, que se confronte con Alessandra Rojo a la que ya le dieron su bendición, para su reelección, el PAN y el PRI—. “Ya iré platicando con los compañeros de Cuauhtémoc a ver qué es lo que están pensando”, ha señalado Citlalli, que, nos dicen, estirará la liga de la ambigüedad algunas semanas más.