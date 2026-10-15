PT reivindica peso en 12 gubernaturas

La vicecoordinadora del PT en el Senado, Geovanna Bañuelos, advirtió que Morena reduciría sus posibilidades electorales si compite sin sus aliados, y aseguró que al menos 12 de las 24 gubernaturas, que actualmente encabeza el movimiento, no se habrían ganado sin los votos petistas.

En las negociaciones rumbo a las elecciones de 2027, la senadora reiteró que su partido busca mantener la coalición con Morena y el Partido Verde (PVEM) en las candidaturas a gubernaturas, diputaciones federales y locales, así como presidencias municipales: “Claro que puede ganar Morena, claro que pueden ganar posiciones, pero definitivamente no hablaríamos de ganar la mayoría de los estados ni de tener una mayoría siquiera simple si éste fuera el escenario”, afirmó al referirse a una eventual competencia sin los partidos aliados.

Bañuelos insistió en que el PT ha solicitado encuestas espejo o careos para definir candidaturas en algunas entidades, aunque aclaró que no pretende aplicar ese mecanismo en los 17 estados que renovarán gubernatura.

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Mencionó a Nuevo León, Michoacán, Zacatecas y Chihuahua como entidades donde buscan acuerdos y aseguró que las conversaciones con Morena y el Verde avanzan favorablemente, por lo que llamó a privilegiar la unidad: “Hay que hablar con responsabilidad, hay que ubicarnos y hay que tener estatura de miras”.

Por su parte, el presidente de la mesa directiva del Senado, Higinio Martínez, reconoció que la coalición con el PT y el PVEM amplía las posibilidades electorales de Morena, aunque descartó que competir sin alguno de sus aliados signifique perder. También admitió que la salida de un aliado reduciría las posibilidades de triunfo, pero sostuvo que Morena puede competir por cuenta propia donde no se alcancen acuerdos.