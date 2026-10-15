Que siga… la espera

La que ayer llevó su búsqueda de registro hasta las últimas consecuencias —la Feria del Libro del Tribunal Electoral— fue la organización Que Siga la Democracia, ésa que no logró convertirse en partido político. Nos cuentan que una decena de afiliados ingresó camuflada como público y, apenas apareció el magistrado presidente del TEPJF, Gilberto Bátiz, se quitaron la máscara y cambiaron la conversación de los libros por el expediente que, denunciaron, lleva 111 días sin resolverse. Y es que la agrupación impugnó la negativa del INE a concederle registro nacional por irregularidades en su financiamiento, lo que la llevó a tocar la puerta de la Sala Superior, a ver si en una de ésas tienen suerte y se cuelan en el concierto partidista de la nación. Pero nos dicen que por más esfuerzos que hicieron para irrumpir en el evento literario, ni con petición escrita ni con pregunta en persona consiguieron sacarle algo concreto a Bátiz: “Pronto tendrán una respuesta a su incidente”, les dijo el magistrado. Desde el Tribunal sostienen que no hay un plazo para resolver y que tampoco cederán a presiones. Ahí el dato.