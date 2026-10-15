Vota casi 60% en consulta de SNTSS; sigue movilización

Un total de 282 mil trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) había participado —hasta las 19:00 horas de este miércoles— en la consulta para aceptar o rechazar el acuerdo salarial, equivalente a cerca de 60 por ciento del personal con derecho a voto, informó el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL).

En su corte preliminar, la autoridad laboral reportó que la jornada se desarrollaba con normalidad en los 670 puntos de votación del país y que las casillas permanecerían abiertas hasta las 21:00 horas. Hasta ayer, el reporte no incluyó resultados sobre el sentido del sufragio. Esta información, dijeron las fuentes oficiales, se dará durante las próximas 12 horas tras culminar el ejercicio.

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) convocó a 476 mil 260 empleados activos a pronunciarse sobre el incremento de 2.9 por ciento directo al salario tabular. La disidencia consideró insuficiente la propuesta y demandó un aumento de 10 por ciento.

TE RECOMENDAMOS: Controles fiscales Fortalecen control fiscal y amplían Resico

El Dato: El IMSS-Bienestar aseguró que las manifestaciones de su personal realizadas este miércoles no han interrumpido los servicios médicos, que se prestan de manera normal.

Desde las 07:00 horas de ayer, las y los trabajadores acudieron a los centros habilitados para emitir su voto.

Aunque el CFCRL reportó una jornada regular, algunos trabajadores inconformes denunciaron boletas sin folio y falta de observadores independientes, además de cuestionar los mecanismos de recepción, conteo y resguardo de los sufragios. Rafael Soto, enfermero de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI y vocero disidente, sostuvo que las papeletas carecían de controles suficientes para dar seguimiento a su utilización.

“Esperaría que mínimamente estuvieran foliadas para saber cuántas entran y cuántas salen”, señaló.

La jornada se registró sin incidentes. ı Foto: Especial

También llamó a documentar la jornada y vigilar las urnas ante posibles anomalías. Por su parte, el SNTSS informó que no se permitiría utilizar dispositivos electrónicos para evidenciar el sentido del voto, con el argumento de proteger su secrecía. De acuerdo con la gremial, se habían documentado incidentes en 10 clínicas, los cuales fueron “debidamente documentados”.

Otros empleados consultados describieron un procedimiento ordenado. Benjamín, trabajador del Centro Médico Nacional Siglo XXI, consideró que la pregunta era clara y reservó el sentido de su sufragio. “Es un proceso muy sencillo y ordenado. La pregunta es muy clara: estamos de acuerdo o no con el incremento salarial”, comentó.

Por la noche, dos horas después de que cerraron las casillas, el movimiento nacional de trabajadores de base aseguraron que ganó el “no” en la consulta para aceptar el alza propuesta por el Gobierno.

Si la mayoría acepta el convenio, el acuerdo salarial quedará ratificado. En caso de que prevalezca el rechazo, la disidencia sostiene que deberá convocarse a un congreso extraordinario para discutir un nuevo incremento.

En redes sociales se difundieron imágenes de las boletas utilizadas. ı Foto: Especial

En paralelo, personal activo y jubilado mantuvieron movilizaciones para solicitar mejores salarios, cobertura de vacantes, medicamentos y materiales suficientes para atender a los derechohabientes. De acuerdo con un balance de la jornada compartido por Rafael Soto, se contabilizaron mil 461 participantes en 20 puntos de 12 estados, mediante marchas, plantones, concentraciones y bloqueos parciales frente a hospitales, oficinas administrativas y sedes sindicales. Aunque las acciones fueron convocadas como un “paro nacional”, ese reporte no registró una suspensión generalizada de los servicios médicos y administrativos.

En Cabo San Lucas, Baja California Sur, trabajadores bloquearon vialidades frente a la Clínica 26. Durante las protestas señalaron carencias. Las peticiones también abarcan la estabilidad en el empleo.

“No se trata solamente del sueldo. También importan la antigüedad, la jubilación, los descansos y la seguridad de saber que uno tiene un empleo estable”, expresó la médica Anayeli Vázquez, de una clínica del instituto en Morelos.

Dijo que el personal espera oportunidades para construir una trayectoria dentro del IMSS: “Cuando una parte del personal ingresa por tiempo determinado, la incertidumbre pesa, porque uno no sabe qué va a pasar cuando termine el contrato”.

El Informe de los Servicios Personales del IMSS 2025 documentó que la cifra de trabajadores por tiempo determinado en el área médica pasó de cinco mil 393 personas en 2024 a nueve mil 627 en 2025, un crecimiento de 78.5 por ciento. Las plazas de base aumentaron de 390 mil 308 a 427 mil 373, equivalente a 9.5 por ciento.

Las cifras corresponden a categorías distintas: las plazas de base abarcan diversas ocupaciones y su total de 2025 incluye 15 mil 777 del programa IMSS-Bienestar. Por ello, la variación no equivale automáticamente a nuevas contrataciones ni demuestra que los puestos temporales sustituyan plazas permanentes.

El abogado laboral Sandro Villarreal planteó que para dimensionar estas condiciones es necesario conocer la duración de los contratos, las prestaciones y las posibilidades de continuidad.