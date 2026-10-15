Votos sí, candidaturas quién sabe

Muy aplaudida entre la oposición, nos dicen, ha sido la diputada panista Kenia López Rabadán, quien aprovechó la discusión de la ley de ingresos y la deuda para hablar de la relación actualmente tirante entre Morena-PT. Dicen que la legisladora, una de las más férreas voces del flanco blanquiazul, echó en cara a los petistas su respaldo a los del guinda para aprobar un endeudamiento por 1.7 billones de pesos para 2027: “No les dan candidaturas y los ningunean”, les gritó. Y remató: “Es tristísimo el papel del PT”. El señalamiento de Kenia, nos recuerdan, llega en un momento sensible para la coalición oficialista, cuando el partido de la estrella reivindica el peso de sus votos y exige encuestas espejo para definir candidaturas el próximo año. Apenas ayer, la senadora petista Geovanna Bañuelos sostuvo que sin la aportación de su partido la 4T no habría ganado 12 gubernaturas. Nos hacen ver que puede que echar limón a la herida de los aliados pueda funcionar precisamente cuando los petistas tienen muy claras sus cuentas electorales. ¿Será?