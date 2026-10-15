…Y acusa a Trump de sembrar miedo

Familias migrantes en Estados Unidos viven con el miedo de separarse al salir a trabajar o ir a la escuela, advirtió el exembajador Ken Salazar, quien atribuyó ese temor a las medidas del presidente Donald Trump. También cuestionó las amenazas de enviar tropas a México y la falta de diálogo entre ambos gobiernos.

Además, relató testimonios de trabajadores que desconocen si regresarán a casa y de niños que temen no encontrar a sus padres. Afirmó que esas acciones “no son los valores de Estados Unidos”.

Reconoció que la crisis migratoria tiene antecedentes en otras administraciones y que los gobiernos de Barack Obama y George W. Bush tampoco lograron una solución de fondo. Recordó los vínculos familiares y sociales que unen a las poblaciones de ambos lados de la frontera.

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Frente a las advertencias del presidente Trump sobre una eventual intervención militar en territorio mexicano, Salazar defendió los acuerdos entre ambos países, aunque no fijó una postura directa sobre una operación estadounidense.

“Si quieres llevarte bien con ese vecino, ¿lo harás mediante amenazas o a través de la comunicación?”, cuestionó.

También cuestionó los constantes cambios de postura de Donald Trump frente a México y la falta de continuidad en los acuerdos bilaterales. Describió una relación en la que “un día hay un arreglo y al siguiente no”, en contraste con los esfuerzos de cooperación que impulsó durante su gestión diplomática.

Sostuvo que la cercanía geográfica, los vínculos familiares y la historia compartida obligan a mantener una relación permanente, independientemente de quién ocupe la Casa Blanca. “La frontera no se va a borrar. La relación es para siempre, pero se tiene que celebrar con respeto mutuo y eso es lo que falta en este momento”, afirmó.

En el terreno político, reveló conversaciones con dirigentes demócratas que podrían buscar la presidencia en 2028, a quienes propone una alianza con México y Canadá que abarque seguridad, migración, comercio y modernización fronteriza. Salazar mencionó a los senadores Mark Kelly y Rubén Gallego, al gobernador de Illinois, JB Pritzker, y a los representantes Joe Neguse y Verónica Escobar.

De cara a las elecciones legislativas del 3 de noviembre, Ken Salazar manifestó su esperanza de que los resultados modifiquen el equilibrio de poder en Washington y otorguen mayor capacidad al Congreso frente a Donald Trump, quien permanecerá otros dos años en la Casa Blanca.