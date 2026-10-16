Caen familiares de jefe de Los Rugrats

Una de las viviendas cateadas ayer, en Culiacán, donde se reportaron detenidos.

Fuerzas federales detuvieron a siete personas durante cinco cateos en Culiacán, Sinaloa, como parte de una investigación contra una célula criminal a la que atribuyen hechos de violencia en la región. De acuerdo con fuentes consultadas, entre los capturados habría cuatro familiares de Carlos Alberto Páez Pereda, presunto líder de Los Rugrats, grupo vinculado con la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

El Gabinete de Seguridad confirmó las siete detenciones e identificó a dos mujeres como operadoras logísticas de la organización criminal, aunque no reveló sus identidades ni precisó los vínculos familiares con Páez Pereda. El presunto líder de Los Rugrats figura entre los objetivos prioritarios de México y Estados Unidos.

Horas antes, habitantes de Laguna Colorada denunciaron presuntos abusos durante uno de los operativos. En un video difundido en redes sociales, acusaron a los elementos participantes de irrumpir en viviendas, causar destrozos y retener a una mujer.

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Laguna Colorada es una de las tres localidades donde las autoridades identificaron inmuebles que la organización criminal utilizaba para reunirse, coordinar operaciones y resguardar integrantes. Los otros puntos se encuentran en Los Becos y Costa Rica, donde también se ejecutaron parte de las cinco órdenes de cateo que autorizó un juez de control.

El operativo estuvo a cargo de elementos de la Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal, con información del Centro Nacional de Inteligencia.

Durante las diligencias, los agentes aseguraron tres armas largas, una corta, ocho cargadores, cartuchos, paquetes con cocaína, otras dosis de droga y dinero en efectivo. También decomisaron celulares, una tableta, dos computadoras portátiles, tres vehículos, un Razer y una motocicleta.